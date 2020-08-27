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    Сколько компьютеров уже передано школьникам Казахстана

    27 Августа 2020, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня местные исполнительные органы закупили и передали детям порядка 200 тыс. компьютеров. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, поставка компьютеров идет ежедневно.

    «Согласно закону «О государственном имуществе» и по Гражданскому кодексу, эти компьютеры передаются во временное пользование нуждающимся семьям. Необходимо понимать, что это имущество школы, компьютеры приобретаются для школы, чтобы в дальнейшем наши же дети могли обучаться и пользоваться этими компьютерами уже в рамках учебного процесса», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

    Ранее он сообщил, что для приобретения техники выделены финансы местными исполнительными органами, а также дополнительно направлены средства из республиканского бюджета. В приоритетном порядке техникой обеспечат многодетные семьи и семьи с низким достатком.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Благотворительность
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