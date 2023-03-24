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    Сколько книг издали в Казахстане за счет бюджета в 2022 году

    24 Марта 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список литературы, изданной в 2022 году в рамках республиканской бюджетной программы, опубликовали на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно списку, в прошлом году было издано 188 книг. Большинство из них - на казахском языке.

    Так, в рамках программы изданы, в частности, следующие книги:

    - Алия Даулетбаева – «Алматыдан алыста»;

    - Канат Абилкайыр - «Жылан кегі»;

    - Маралтай Райымбекулы – «Аруана» (поэма);

    - Бауыржан Карабеков – «Өмірімнің өрнегі»;

    - Салтанат Минайхан – «Жеңілмейтін махаббат»;

    - Бауыржан Аликожа – «Ақтүн»;

    - Умит Битенова – «Балабақшадан басталған»;

    - Мейирхан Акдаулетулы - «Таңдамалы»;

    - Ахат Жаксыбаев – «Иса Ақын»;

    - Серик Нугыман – «Асыл қиқым».

    Полный список произведений можно посмотреть, перейдя по ссылке.

    Автор:

    Серик Сабеков

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