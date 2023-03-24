Сколько книг издали в Казахстане за счет бюджета в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список литературы, изданной в 2022 году в рамках республиканской бюджетной программы, опубликовали на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно списку, в прошлом году было издано 188 книг. Большинство из них - на казахском языке.
Так, в рамках программы изданы, в частности, следующие книги:
- Алия Даулетбаева – «Алматыдан алыста»;
- Канат Абилкайыр - «Жылан кегі»;
- Маралтай Райымбекулы – «Аруана» (поэма);
- Бауыржан Карабеков – «Өмірімнің өрнегі»;
- Салтанат Минайхан – «Жеңілмейтін махаббат»;
- Бауыржан Аликожа – «Ақтүн»;
- Умит Битенова – «Балабақшадан басталған»;
- Мейирхан Акдаулетулы - «Таңдамалы»;
- Ахат Жаксыбаев – «Иса Ақын»;
- Серик Нугыман – «Асыл қиқым».
Полный список произведений можно посмотреть, перейдя по ссылке.