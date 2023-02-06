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    Сколько казахстанцев получили одобрение на легализацию автомобилей

    6 Февраля 2023, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о ходе легализации казахстанцами своих автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прошла вторая неделя легализации иностранных автомобилей. На сегодня уже 36 тысячам казахстанцев одобрена легализация их автомобилей», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    По ее словам, около 16 тысяч человек уже зарегистрировали свои автомобили.

    В Министерстве напомнили, что легализация продлится до 1 июля 2023 года. Способы подачи заявки: через портал электронного правительства еGov.kz, через приложения банков второго уровня, в ЦОНах.

    Напомним, в Казахстане с 23 января текущего года стартовала легализация иностранных автомобилей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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