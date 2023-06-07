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    Сколько казахстанцев пользуется соцсетями

    7 Июня 2023, 15:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не отпугнет ли законопроект «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» социальные сети, так как там существует норма об обязательном открытии представительства в РК. На этот вопрос ответил депутат Мажилиса Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пленарном заседании Мажилиса депутат Екатерина Смышляева задала ему вопрос касательно законопроекта «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», рассматриваемом в Мажилисе.

    «Законопроектом предусмотрена норма об обязательном открытии представительств онлайн-платформ на территории Казахстана. Безусловно, это требование справедливое и правильное. Однако мы понимаем, что большая часть платформы, это иностранцы, то есть они создаются за рубежом. Казахстанский сегмент - он не самый крупный для этих социальных сетей. В TikTok - больше миллиарда пользователей в месяц, казахстанский сегмент 10 млн, Facebook - почти 2 млрд пользователей, казахстанский сегмент - два миллиона, Instagram - 1,3 млрд активных пользователей, казахстанский сегмент 10 млн. Насколько интересно будет собственникам открывать свои представительства в Казахстане, учитывая, что этот сегмент очень узкий?» - спросила Екатерина Смышляева.

    Как отметил Айдос Сарым, проблем в этом вопросе не возникнет.

    «У уполномоченного органа есть хорошие контакты сегодня со всеми социальными сетями. Более того за это время в Казахстан пришла компания TikTok и открыла здесь официальное представительство. Поэтому, я думаю, что не отпугнем и не будем пугать. Более того, казахстанский рынок, это тоже серьезный рынок. Есть страны с гораздо меньшим населением, где аналогичные нормы работают и все социальные сети зарабатывают деньги и дают возможность гражданам общаться и делиться информацией», - отметил Айдос Сарым.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Интернет Мажилис Общество
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