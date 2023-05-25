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    Сколько казахстанцев обучаются по стипендии «Болашак» в одном из авторитетных вузов США

    25 Мая 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 33 казахстанца обучаются по программе «Болашак» в одном из самых престижных и авторитетных вузов США – Колумбийском университете. Из них 25 стипендиатов учатся в магистратуре, 8 болашаковцев проходят стажировку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

    Ведущий американский вуз входит в Лигу плюща, в составе которой также Гарвардский, Йельский, Принстонский, Брауновский, Дартмутский, Корнельский университет и Университет Пенсильвании.

    В стенах Колумбийского университета болашаковцы получают образование по таким специальностям, как «Зеленые» технологии», «Общественное здравоохранение», «Электроника и телекоммуникационные системы», «Педагогика» и т.д.

    Стипендиат программы «Болашак» Мирас Закиев учится в Колумбийском университете по специальности «Электроника и телекоммуникационные системы».

    «Девиз Школы инженерии при Колумбийском университете, где я прохожу обучение «Инженерия для человечества». То есть, все исследования и разработки создаются для блага людей. В Казахстане я работаю в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После завершения обучения планирую продолжить там свою работу и использовать свои знания для того, чтобы внести свой вклад в развитие цифровой трансформации страны», - отметил Мирас.

    В целом, отечественные специалисты могут обучаться по программе «Болашак» в одном из 236 лучших вузов 27 стран мира.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Вузы США Болашак
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