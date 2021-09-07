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    Сколько картофеля потребуется казахстанцам, рассчитали в Минсельхозе

    7 Сентября 2021, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров озвучил прогноз по потребностям казахстанцев в овощах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По расчетным данным, объемы закупа картофеля и овощей по республике составят 229 тысяч тонн, а также гречневой крупы 17,6 тысяч тонн и подсолнечного масла – 28,5 тысяч тонн», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

    По его словам, для получения готовой продукции Продкорпорация сформирует дополнительные объемы подсолнечника и гречихи в размере 10% от планируемых запасов стабфондов, а также 4 тысяч тонн сахара.

    «При этом в рамках форвардного закупа Продкорпорацией уже законтрактовано 9 150 тонн подсолнечника и 691 тонн гречихи. Остальной объем гречихи, подсолнечника, сахара будет закуплен на рынке по прямому закупу», - заключил вице-министр.

    Ранее первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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