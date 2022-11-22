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    Сколько иностранных журналистов посетили штаб кандидата Касым-Жомарта Токаева

    22 Ноября 2022, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева проинформировал, сколько иностранных журналистов и из каких стран посетили штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Toqaev2022».

    Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева посетили представители 44 иностранных средств массовой информации из 37 стран мира. В их числе журналисты из США, Канады, Великобритании, Бельгии, Испании, Австрии и др.


    Фото: t.me/toqaev2022
    СМИ Выборы Президентские выборы - 2022
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