Сколько иностранных журналистов посетили штаб кандидата Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева проинформировал, сколько иностранных журналистов и из каких стран посетили штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Toqaev2022».

Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева посетили представители 44 иностранных средств массовой информации из 37 стран мира. В их числе журналисты из США, Канады, Великобритании, Бельгии, Испании, Австрии и др.





Фото: t.me/toqaev2022