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    Сколько госслужащих насчитывается в Казахстане

    9 Марта 2023, 10:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 января 2023 года штатная численность госслужащих превысила 90 тысяч. Об этом сообщила сенатор Айнур Аргынбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Согласно данным Агентства РК по делам государственной службы, по состоянию на 1 января 2023 года штатная численность госслужащих составила более 90 тысяч единиц», - сказала Айнур Аргынбекова на пленарном заседании Сената.

    При этом, как сообщила депутат, доля женщин на госслужбе составляет 55,4%. Руководящие должности занимают 39,2% женщин. Средний возраст госслужащих на протяжении последних лет находится в пределах 39 лет.

    Сегодня на пленарном заседании Сената депутаты рассматривают законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

    Автор:

    Серик Сабеков

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