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    Сколько физических и юридических лиц признано потерпевшими по январским событиям

    4 Апреля 2022, 17:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 физических и юридических лиц. Об этом заявил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, рассказывая о расследовании январских событий на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 13 тысяч граждан, назначено более 2 400 экспертиз», - сказал Санжар Адилов.

    При этом спикер подчеркнул, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба.

    «В этих целях активно ведется работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства», - добавил Санжар Адилов.

    Ранее сообщалось, что в Алматы задержан подозреваемый в хищении оружия из магазина «Оружейник» в ходе январских событий.

    «В Алматы задержан еще один человек, подозревающийся в хищении оружия из магазина «Оружейник», которое в последующем хранил в заброшенном здании Турксибского района. У задержанного изъяты нарезной карабин и гладкоствольное ружье», - уточнил Санжар Адилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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