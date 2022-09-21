Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сколько допрасходов потребуется в связи с заморозкой пенсионного возраста женщин в РК

    21 Сентября 2022, 12:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, сколько средств необходимо для покрытия расходов в связи с заморозкой пенсионного возраста женщин до 2028 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предварительный расчет - начиная с 2023 по 2027 год это примерно 800 млрд тенге», - сообщил Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Как известно, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

    «Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

    «Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Финансы Пенсия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские теннисистки улучшили свои позиции в мировом рейтинге
    Налоговые поступления в госбюджет в этом году составили 10,7 трлн тенге
    Реализацию плана по снижению административной нагрузки на бизнес рассмотрели в Правительстве
    Продлен беспошлинный ввоз товаров личного пользования на территории ЕАЭС
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров