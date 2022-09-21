Сколько допрасходов потребуется в связи с заморозкой пенсионного возраста женщин в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, сколько средств необходимо для покрытия расходов в связи с заморозкой пенсионного возраста женщин до 2028 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предварительный расчет - начиная с 2023 по 2027 год это примерно 800 млрд тенге», - сообщил Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Как известно, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

«Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

«Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



