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    Сколько доменных имен зарегистрировано в Казнете

    28 Декабря 2021, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал о зарегистрированных доменных именах в казахстанском интернет-сегменте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в казахстанском интернет-сегменте зарегистрировано порядка 156 тысяч доменных имен, из которых 86,5 тысячи активны и доступны для пользователей. Это как государственные, так и частные информационные, медийные и другие сайты. Также в Казахстане аккредитованы 12 компаний, которые могут заниматься регистрацией доменных имен. Имеются восемь учебных заведений, 25 средне-специальных учебных заведений, которые выпускают специалистов в области информационной безопасности», - сказал Асхат Оразбек на расширенном заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности «Актуальные вопросы реализации Концепции «Киберщит Казахстана» в Мажилисе Парламента.

    Как отметил вице-министр, страновым менеджером по поддержке доменного имени является «Казахский центр сетевой информации». Развитием домена также занимается Казахстанская ассоциация IT-компаний, которая является администратором доменных имен в пространстве «KZ».

    «Уполномоченный орган по информационной безопасности занимается установлением правил игры на всем пространстве, формированием госполитики, а также обеспечением безопасного функционирования казахстанского сегмента сети Интернета», - добавил А. Оразбек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Интернет Связь, ТВ, IT
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