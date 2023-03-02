Сколько детей погибло в авариях в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в результате ДТП погибли 25 несовершеннолетних, свыше 350 получили увечья различной степени тяжести. Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Как правило, дети получают тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения ими виновниками ДТП становятся дети, играющие на проезжей части, переходящие улицу в неустановленных местах, неправильно осуществляющие посадку в транспортные средства и высадку из них и так далее. Так, за текущий год в ДТП погибли 25 несовершеннолетних и свыше 350 получили увечья различной степени тяжести», - сказала Актоты Боранова на пресс-конференции СЦК.

Она напомнила, что Правительство приняло предложение о введении в школьную учебную программу Правил дорожного движения.

«Сопоставление детской аварийности на дорогах, а также казахстанского опыта преподавания предметов, ориентированных на обучение несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дороге, с другими странами позволяет сделать выводы о существенном различии подходов к применению в образовательном процессе обучающих курсов Правил дорожного движения. В частности, это касается ничтожного количества выделенных часов на обучение Правил дорожного движения в школах Республики Казахстан. В этой связи, Министерством внутренних дел в Министерство просвещения было направлено предложение о проведении уроков по Правилам дорожного движения в качестве отдельного обязательного предмета в школьных программах. Наши предложения были приняты Правительством и были даны соответствующие поручения заинтересованным госорганам», - пояснила А. Боранова.

В августе прошлого года Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов.



