Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Сколько денег выделят на строительство LRT в Астане в 2023 году

    28 Февраля 2023, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На продолжение строительства LRT в Астане планируется выделить 50 млрд тенге в 2023 году. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «LRT будет достроено. Соответствующие средства тоже предусмотрены. В этом году, если я не ошибаюсь, мы выделяем, как оператор, 50 миллиардов тенге на продолжение строительства LRT. Строительство мы обсуждали с акиматом города. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта. И часть средств будет направлена на то, чтобы авансировать выкуп вагонов», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

    Министр отметил, что средства были утверждены на заседании республиканской бюджетной комиссии. Теперь проект должен поступить на рассмотрение в Парламент РК, после чего будет подписание. По мнению Марата Карабаева, деньги будут переданы акимату в апреле.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек заявлял, что LRT будет достроено до конца 2024 года.

    В конце прошлого года сообщалось, что на проект уже было выделено свыше 1 млрд долларов. Еще нужно 580 млн долларов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Строительство Транспорт МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда построят завод по производству серной кислоты в Туркестанской области
    О готовности Казахстана построить социальный объект в зоне бедствия в Турции заявил Касым-Жомарт Токаев
    50 типовых комплексов пограничных подразделений построят в Казахстане
    В строительстве канализационных очистных сооружений в Казахстане могут принять участие инвесторы из ОАЭ
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров