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    Сколько человек все еще находится под стражей по январским событиям

    4 Апреля 2022, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек все еще находится под стражей по январским событиям, рассказал заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня по всем уголовным делам под стражей находятся 733 человека. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое», - заверил Елдос Килымжанов.

    Спикер подчеркнул, что защита конституционных прав граждан в уголовном процессе – это один из безусловных приоритетов в работе органов прокуратуры.

    «Чтобы исключить применение какого-либо давления на подозреваемых, прокуроры ежедневно проверяют следственные изоляторы и другие служебные помещения. Нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий», - добавил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Генпрокуратура Безопасность Общество ЧП-2022 Алматинская трагедия
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