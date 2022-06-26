Сколько человек вакцинированы против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 июня в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 522 541 человек, вторым компонентом привиты 9 304 087 казахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом в акцины Pfizer провакцинированы 1 219 269, вторы м компонентом – 1 135 889 человек.

Из них первым компонентом привиты 866 266 п одростков, 41 111 б еременных женщин, 144 751 к ормящая женщина.

Вторым компонентом - 835 147 п одростков, 38 003 б еременные женщины, 136 918 к ормящих женщин.







