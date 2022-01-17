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    Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау

    17 Января 2022, 21:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Атырауского областного суда сообщила о рассмотренных делах в отношении задержанных участников январских митингов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как говорится в пресс-релизе, в настоящее время к административной ответственности в виде ареста по ч. 6 ст. 488 КоАП («Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния») привлечены 11 человек. Их дела были рассмотрены в судебной коллегии по уголовным делам областного суда.

    В ходе судебных слушаний было установлено, что 4 и 5 января 2022 года в городе Атырау 11 человек в нарушение требований стати 2 Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний» приняли участие в незаконном публичном мероприятии – митинге, без разрешения местного исполнительного органа.

    Суд апелляционной инстанции сократил сроки административного ареста, ограничившись отбытым сроком на момент рассмотрения дел. В отношении одного человека арест снижен с 13 до 9 суток, ещё одного – 5 до 3 суток, трёх – с 10 до 8 суток, четырёх – с 10 до 7 суток, двух – с 10 до 6 суток. Судебные акты вступили в законную силу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Судебный процесс Алматинская трагедия
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