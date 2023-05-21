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    Сколько безработных в Казахстане - данные АСПИР РК

    21 Мая 2023, 14:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Асет Иргалиев привел статистику по безработным в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Официально на конец декабря 2022г. в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 132,3 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 1,4% от рабочей силы», - написал Асет Иргалиев в своем ответе на депутатский запрос.

    Он уточнил, что согласно критериям МОТ, к безработным относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые отвечали одновременно трем основным критериям: были без работы (т.е. не имели доходного занятия), занимались активно ее поиском (т.е. обращались в службы занятости, искали работу самостоятельно с помощью объявлений в печати, в сети интернет, непосредственно обращались к работодателю, использовали личные связи, т.е. предпринимали действия по поиску работы), были готовы приступить к работе в течение ближайших двух недель.

    То есть к безработным относятся лица, которые не работали даже одного часа в неделю, искали работу и были готовы приступить сразу к работе.

    «Таким образом, в общее число безработных включаются не только зарегистрированные безработные, но и безработные, ищущие работу самостоятельно без обращения в органы занятости. Уровень безработицы рассчитывается как доля безработных в численности рабочей силы, измеренная в процентах. Уровень молодежной безработицы рассчитывается аналогично. Сумма занятых и безработных лиц составляет численность рабочей силы», - добавил А. Иргалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минтруда РК Статистика
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