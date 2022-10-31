Сколько без вести пропавших в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в Казахстане без вести пропавшими считаются 801 человек. Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Нурлан Темирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в Казахстане за девять месяцев в розыске находились 2075 человек. Из общего числа пропавших найдены 1189 казахстанцев. Остались ненайденными на данный момент 801 человек.

«Если останавливаться на несовершеннолетних, за девять месяцев разыскивались 186 детей. Из них установлено местонахождение 176-ти . В настоящее время числятся пропавшими шестеро несовершеннолетних. В Шымкенте - двое, в Алматы – один, в Алматинской, Жетысуской области – по одному, в Туркестане – один», - сообщил во время онлайн-брифинга Нурлан Темирбаев.

Он добавил, что в разрезе установления вез вести пропавших по горячим следам (в течение суток), всего на номер «102» с начала года поступило заявок на 9 148 человек. Из них установлено местонахождение 8 752 человек по горячим следам, 196 остаются в настоящее время разыскиваемыми.



