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    Сколько банков пострадали от нападений мародеров в РК

    6 Января 2022, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько отделений банков второго уровня пострадали в Казахстане от действий мародеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным «Хабар 24», всего в Казахстане пострадали от нападений мародеров четыре отделения Kaspi bank – три в Алматы, один - в Таразе.

    Между тем казахстанцы продолжают пытаться снять наличные средства.

    Напомним, в ряде регионов страны введен режим ЧП из-за массовых беспорядков.

    Как сообщил пресс-секретарь Национального банка РК Олжас Рамазанов, Агентство по финансовому регулированию и развитию и Национальный банк РК в связи с проводимой антитеррористической операцией, сбоями в работе Интернета, а также для безопасности сотрудников и финансовых услуг сообщают о том, что с 6 января 2022 года приостанавливается работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Банки Алматы Жамбылская область ЧП-2022
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