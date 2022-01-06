Сколько банков пострадали от нападений мародеров в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько отделений банков второго уровня пострадали в Казахстане от действий мародеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным «Хабар 24», всего в Казахстане пострадали от нападений мародеров четыре отделения Kaspi bank – три в Алматы, один - в Таразе.

Между тем казахстанцы продолжают пытаться снять наличные средства.

Напомним, в ряде регионов страны введен режим ЧП из-за массовых беспорядков.

Как сообщил пресс-секретарь Национального банка РК Олжас Рамазанов, Агентство по финансовому регулированию и развитию и Национальный банк РК в связи с проводимой антитеррористической операцией, сбоями в работе Интернета, а также для безопасности сотрудников и финансовых услуг сообщают о том, что с 6 января 2022 года приостанавливается работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня.



