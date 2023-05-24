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    СКО погрязла в стихийных свалках

    24 Мая 2023, 21:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области много лет не прекращается борьба со стихийными свалками. Их выявляют десятками и сотнями, ликвидируют, а через некоторое время они снова растут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента экологии, в прошлом году по области выявили 232 несанкционированных места размещения отходов, ликвидировали – 224.

    В этом году мобильная рабочая группа во время выездов обнаружила более 40 новых стихийных свалок. Из них 25 в Петропавловске, 12 – в Кызылжарском районе, 8 - в Мамлютском, по одной – в Жамбылском и Есильском районах.

    Несанкционированных свалок, вероятно, гораздо больше. В этом году экологи не получили результатов космического мониторинга размещения отходов.

    «Направили соответствующие письма в местные исполнительные органы и департамент полиции для принятия мер по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц. Из вновь выявленных свалок ликвидированы 10, работы продолжаются», - отметил руководитель департамента экологии Азамат Бектасов.

    Вопрос недавно обсуждали в областном акимате. Глава региона Айдарбек Сапаров дал поручение ликвидировать все несанкционированные места размещения отходов до 1 июля.

    В департаменте экологии разработали план мероприятий по пресечению несанкционированного размещения отходов на территории области на этот год. Однако местных жителей и предпринимателей не останавливают даже крупные штрафы.

    Особенно много неприятностей доставляет несанкционированная свалка у села Байтерек Кызылжарского района. Местный акимат из года в год обещает решить проблему, но пока результатов нет. Экологи подавали в суд на госорган. По информации пресс-службы департамента, срок ликвидации, по последнему решению суда, продлили до 1 июля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Регионы Петропавловск
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