Скандал вокруг куриных яиц: почему производители не получают субсидии и ожидать ли роста цен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции в СЦК остро обсуждался вопрос касательно выплаты субсидий производителям яиц. Министр сельского хозяйства объяснил скандал вокруг яиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министра спросили, как будет оказываться поддержка производителям яиц, так как отрасль не получает субсидии, а предприятиям отказывают в кредитовании.

«Птицеводческая отрасль получает субсидии. У нас нет дискриминации по направлениям в сельском хозяйстве. Что касается яичного направления, мы полностью обеспечиваем себя яйцом. Яичное направление полностью имеет доступ к удешевленным кредитам, к инвестиционным субсидиям. С 2021 года должны были убрать товарно-специфические субсидии на одно яйцо по 3 тенге. Отрасль договорилась. Учитывая все геополитические события, было принято решение сохранить эти субсидии. В текущих правилах нас Правительство не поддержало по товарно-специфическим субсидиям. Речь идет о том, что государство доплачивает за каждое яйцо по 3 тенге. Сейчас пока этот вид субсидии не поддерживается. Но мы будем работать с Ассоциацией и рассматривать, как сможем помочь яичному направлению птицеводства», - прокомментировал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Глава ведомства объяснил, почему эта отрасль лишилась субсидий.

«Я понимаю спефицику яичного направления птицеводства, где сама цена в летние месяцы падает, в зимние месяцы поднимается. Поэтому здесь надо из новых реалий смотреть и повышать свою эффективность. Когда принимается решение о субсидировании того или иного направления, принимается целый комплекс факторов во внимание. Первый комплекс факторов – насколько мы обеспечены данным видом продуктов. По яйцу мы полностью себя обеспечиваем. Даже в зимние периоды экспортируем эту продукцию. В данном случае было принято решение приостановить этот вид субсидии, учитывая, что и цены на яйцо выросли, и корма подешевели. В этой связи пока эта мера поддержки отсутствует. Но это не значит, что эти деньги Правительство никому больше не даст. Мы эти деньги переориентируем и тем же самым птичникам готовы дать в виде дешевых кредитов, удешевления техники», - отметил Ербол Карашукеев.

Как министр он дал обещание, что все направления сельхозпроизводства будут поддерживаться.

«Стоимость пищевого яйца у нас всегда меняется. Я даже поспорить с вами готов. Возьмите помесячно динамику по яйцу за последние пять лет. Яйцо в начале года в зимние месяцы повышается, в летние – уходит вниз, потому что спрос падает. Это связано со спросом. Я приводил аргументы, как в целом поменялась структура себестоимости, как ситуация складывалась. Поэтому в данном случае некорректно у министра просить, чтобы он что-то обещал. Я как министр могу вам обещать, что сделаю все необходимое, чтобы отслеживать ситуацию и поддерживать все направления сельхозпроизводства. Это закреплено в концептуальных наших документах и у меня в личном KPI. Будем комплексно помогать всем товаропроизводителям, исходя из наличия бюджета и наших возможностей», - добавил Ербол Карашукеев.



