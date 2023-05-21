Скаковой сезон открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 20 мая на ипподроме «Кулагер» состоялось открытие летнего скакового сезона. Всадники из всех районов области приехали для того, чтобы выявить лучшего, передает МИА «Казинформ».

В программе конноспортивных соревнований было девять заездов: кунан-байге, заезд орловских рысаков, кыз байге, жорга-жарыс, заезд рысаков трехлеток, заезд среди юношей ДЮСШ, аламан-байге и другие. Также свое мастерство показали жокеи из Акмолинской области и Астаны. Посетил скачки и первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов.

«В Казахстане огромное внимание уделяется развитию конного спорта. В области более 800 ребят занимаются қазақша күрес. Также активно участвуют в белбеу күресі, көкпар, аударыспақ, теңге алу, жаңбыр ату, ат жарыс. Профессиональные спортсмены тренируются в национальных конно-спортивных клубах «Тұлпар» и «Арғымақ». Эти клубы позволяют нашим спортсменам выступать на профессиональном уровне и показывать хорошие результаты. Сегодня в Кызылжарском, Аккайынском, Тайыншинском, Акжарском, Уалихановском и районе им. Г.Мусрепова открыты филиалы клубов. Производимая работа в области дает толчок для развития спорта в стране», - сказал Марат Тасмаганбетов.

В заездах помимо воспитанников ДЮСШ принимали участие и взрослые спортсмены со всех районов Северного Казахстана.

«Кызылжарский район тоже принимает активное участие, выставили лошадей на 4 дистанциях, это ушкыр байге две лошади, жорга и аламан байге. В первом заезде мы уже завоевали второе место, наша лошадь пришла вторая, ждем дальнейших результатов», - поделилась руководитель отдела культуры, развития языков физической культуры и спорта Кызылжарского района Сара Алдаева.

По итогам скачек два призовых места достались району им. Г.Мусрепова. В құнан бәйге на семь километров первым оказался Динислам Мейрамгали на гнедой чистокровной по кличке Рафулия. Также юный Динислам Мейрамгали одержал победу в аламан бәйге на тринадцать километров с гнедой чистокровной Мивадой.

В ұшқыр бәйге лидировал Волков Дмитрий, выступавший за Тайыншинский район. В заезде рысаков старшего возраста победу одержал Абдували Нурметов на гнедом русском рысаке по кличке Лампион. В заезде рысаков четырехлеток первым привел к финишу орловского рысака по кличке Властный наездник Василий Ткачук из КТ «Зенченко». В жорға жарыс на восемь километров победила девушка-жокей Алия Аскарова на французском рысаке по кличке Май. Победители и призеры соревнований получили кубки, медали, дипломы, а также ценные призы.

Стоит отметить, в регионе планируют провести фестиваль национальных видов спорта СКО. Он пройдёт в июне в Кызылжарском районе. Помимо этого, в планах проведение масштабного мероприятия в честь дня рождения Магжана Жумабаева. По этому случаю скачки и кокпар пройдут в районе М.Жумабаева.