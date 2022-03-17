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    Ситуацию в спецЦОНе Шымкента прокомментировали в НАО «Правительство для граждан»

    17 Марта 2022, 14:11

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В НАО «ГК «Правительство для граждан» прокомментировали видео с огромной очередью из желающих сдать экзамен на вождение у спецЦОНа в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в спецЦОНе № 1 города Шымкент наблюдается большое скопление очередей из желающих сдать практический экзамен на вождение по категории С1 (грузовая газель).

    Это связано с тем, что на одном из двух имеющихся в городе автодромов производился ремонт оборудования. Сам спецЦОН работал в штатном режиме и принимал клиентов на услуги по перерегистрации авто и сдаче теоретического экзамена.

    С конца февраля автодром возобновил свою работу и начал принимать клиентов по всем категориям вождения. Однако за это время скопилось количество граждан, желающих сдать практический экзамен. Ситуацию усугубляет и то, что в спецЦОН №1 обращаются не только жители города Шымкент (численность населения – около 1 млн человек), но и всей Туркестанской области (численность населения – свыше 2 млн человек)», - сообщили в пресс-службе НАО «ГК «Правительство для граждан».




    Учитывая большой наплыв, в настоящее время график работы спецЦОНа продлен. Также выделена дополнительная машина на прием экзамена по категории С1. Параллельно прорабатывается вопрос с ДП г. Шымкент по временному комиссионному проведению практического экзамена, на период установки gps-датчиков на транспортные средства категории С-1.

    В настоящее время решается вопрос открытия спецЦОНа в Туркестанской области. По итогам инцидента правонарушений со стороны клиентов зафиксировано не было. Повреждений на объекте также нет.

    19, 20 и 23 марта спецЦОН №1 г. Шымкент будет работать в штатном режиме с 8:00 до 19:00.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Видео Шымкент Общество ЦОН Правительство для граждан
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