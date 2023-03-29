Ситуацию с водой в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов прокомментировал проблему подачи питьевой воды в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По проблеме воды скажу, что в 2020 году, когда была пандемия, мы начали проектировать, что прогнозы показывают и население столицы растет. Весь 2020 год проектировали мы станцию по очистке воды. В 2021 году начали работу, и вот летом этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды», - сказал журналистам Алтай Кульгинов в кулуарах в Мажилисе.

Также он ответил на вопрос, почему в Астане застраивают многоэтажки, при этом зная о дефиците воды.

«С учетом того, что миграция растет, внутренние миграционные потоки, демографический рост - эти все прогнозы мы знали, поэтому заранее начали строительство насосной фильтровальной станции 3. Через пять лет этот объект тоже не будет давать достаточное количество воды, поэтому нужно строить еще четвертую станцию. Сразу нужно начинать проектировать четвертую станцию (после сдачи третьей – прим.)», - добавил Алтай Кульгинов.

По словам вице-премьера, новая станция будет давать 105 тысяч кубометров воды в сутки. В то время как на сегодня Астана потребляет свыше 300 тысяч кубометров воды в сутки.

Ранее в ГКП «Астана су арнасы» объяснили причины сбоев в подаче питьевой воды в столице.



