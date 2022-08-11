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    • Ситуацию с содержанием угарного газа в воздухе прокомментировали экологи СКО

    11 Августа 2022 18:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пользователи социальных сетей разместили скриншот приложения о состоянии атмосферного воздуха, в котором якобы превышено содержание угарного газа. Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользователи обеспокоены состоянием воздуха и просят разобраться, что стало причиной накопления угарного газа. Однако экологи заверили, что причин для паники нет.

    По информации ведомства, в соответствии с нормативами величина предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода составляет 5 мг/м3, или 5000 мкг/м3. Указанная концентрация - 1132 мкг/м3, или 1,132 мг/м3 - не является превышением ПДК.

    «Незначительному увеличению концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе способствует штиль и низкая скорость ветра с северным направлением, в сторону города. Специалисты департамента сегодня провели инструментальные замеры атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ТЭЦ-2 . Превышений не обнаружено», - проинформировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Экология
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