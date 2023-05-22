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    Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК

    22 Мая 2023, 15:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обучение экспортеров стало одним их ключевых инструментов нефинансовой поддержки, спрос на который среди бизнеса растет ежегодно. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши курсы сформированы, исходя из потребностей бизнеса и по уровню экспортной зрелости каждого субъекта МСБ. В прошлом году был запущен образовательный портал QazTrade Academy, созданный в рамках проекта программы Ready4Trade - Центральная Азия при финансовой поддержке Европейского Союза. Это полноценная виртуальная платформа, которая систематизирует обучающие курсы для МСБ», - сказал Кайрат Торебаев.

    Спикер уточнил, что виртуальная платформа систематизирует модульные курсы по экспорту и правилам международной торговли,

    49 вебинаров, записанных в рамках бизнес-практикума «Умный экспорт».

    9 видеороликов в качестве краткого видеоруководства для потенциальных и практикующих экспортеров, где рассказывается об основных понятиях и процессах экспорта.

    «Наряду с этим, проведены выездные семинары по обучению экспортеров в 15 городах Казахстана, где было задействовано 6 профессиональных инструкторов, прошедших специальное обучение для проведения тренингов, а также охвачено 673 начинающих и действующих экспортеров. Кроме этого, нами проводится работа по упрощению торговых процедур в экспорте. Министерство торговли и интеграции проводит работу по анализу бизнес-процессов и процедур экспорта на всех пунктах пропуска. Мы начинаем практику посещения пунктов пропуска в качестве «тайного покупателя» с целью выявления процедур, которые задерживают экспорт отечественной продукции. Акцент будет сделан на время, затраты и процедуры», - заявил Кайрат Торебаев.

    Ожидается, что результаты работы помогут Правительству выработать рекомендации по улучшению ситуации на границе для экспортеров, привести национальные практики в соответствие с международными стандартами для продвижения экспорта.

    «Как вы знаете, на прошлой неделе в рамках Форума ЕС-Центральная Азия презентованы Центральноазиатский портал торговой информации Central Asia Gateway, который объединяет информацию по упрощению процедур торговли в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, а также предоставляет бизнесу легкий доступ к информации о формальностях трансграничной торговли с учетом специфики продукции. На сегодня 50 товарных групп детально пошагово описаны, их количество будет до конца года доведено до 75. Это в первую очередь применимо и актуально для предприятий, которые начинают экспортную деятельность», - пояснил Кайрат Торебаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минторговли
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