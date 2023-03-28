Ситуация в южных районах Костанайской области стабильная - ДЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Обстановка в южном регионе Костанайской области стабильная и паводок в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах завершается. Ситуация находится под контролем местных властей и спецслужб. Об этом на совещании в областном акимате сообщил временно исполняющий обязанности начальника ДЧС области Азамат Оримбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в регионах области были организованы и проведены проверки фактической готовности к паводку, в ходе которых акимам 14 населенных пунктов вручены акты о неготовности к паводкам.

«Основными причинами неготовности сел было отсутствие вывоза снега и неочищенные водопропускные сооружения. Результаты контрольных проверок показали, что указанные замечания акиматами приняты к сведению, и к настоящему времени недостатки устранены. В предпаводковый период регионами очищено 144 каналов и арыков, 3401 водопропускных сооружений, 115 придомовых участков у социально уязвимого населения», - добавил Азамат Оримбаев.

По данным ведомства, акиматами городов и районов уже подготовлено 214 тонн ГСМ, 12 тысяч тонн инертных материалов и более 57 тысяч штук мешкотары. Заключено 125 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению.

Также на период паводка определен 161 пункт сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 12 тысяч человек. Подготовлены 76 палаток, 4170 кроватей, 4273 комплекта постельных принадлежностей.

Особую опасность в период паводков представляет процесс снеготаяния в южных районах области, который начался с 14 марта.

«В настоящее время обстановка в южном регионе стабильная и паводок в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах завершается. При этом процесс наполнения рек, истоки которых находятся в предгорьях Улытау, еще продолжается. В связи с этим возможно повторное возникновение угрозы расположенным вдоль рек населенным пунктам и зимовкам. На текущей неделе ожидаем резкое ухудшение гидрометеорологической обстановки и формирование паводковых стоков на территории всей области и в первую очередь в Камыстинском, Житикаринском, Карасуском, Аулиекольском, Наурзумском и Сарыкольском районах. Акиматам необходимо обеспечить оперативное реагирование на возникающие ЧС», - отметил Азамат Оримбаев.

Также на случай осложнения паводковой ситуации, в области создана группировка сил и средств служб гражданской защиты. Это около 3 тысяч человек, свыше тысячи единиц техники, плавсредств и мотопомп.

Оримбаев заверил, что область готова к паводкам и ситуация находится на особом контроле.



