Ситуация в Украине спровоцировала беспрецедентный рост цен на топливо в Индии

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Цены на топливо в Индии выросли в 14 раз за последние две недели, причем повышение происходило почти ежедневно с 23 марта, после четырехмесячного перерыва, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

В настоящее время литр бензина в Дели стоит 105,41 индийских рупий (1,28 евро, 1,39 доллара). Дизельное топливо продается по цене 96,67 рупий за литр.

Резкое повышение цен на дизельное топливо и бензин привело к росту стоимости жизни. Продукты питания, такие как овощи, также пострадали, поскольку цены на транспортировку значительно выросли. Наблюдается общий скачок цен на мясо, особенно на курицу, яйца и молоко.

По словам экономического аналитика М.К. Вену, большая часть сырой нефти в Индию поступает с Ближнего Востока и из США.

«Хотя Россия предлагает свою нефть марки Urals для закупки большего количества партий, это составляет всего 1% от общего объема импорта Индии. Индия импортирует 85% своей потребности в сырой нефти, а основными поставщиками сырой нефти являются Ирак, Саудовская Аравия и США», - сказал он.

Как отметил Вену, внутренние тарифы на топливо напрямую связаны с международными ценами на нефть, но до сих пор они не пересматривались.

«Даже если Индия продолжит импортировать сырую нефть из России по существующим ставкам, это не окажет влияния. Даже если это удвоит или утроит сумму, это не будет иметь большого значения», - сказал аналитик.

Экономисты полагают, что нефтяной шок будет означать продолжительную инфляцию, если Резервный банк Индии (RBI) не примет адекватных мер для закрепления инфляционных ожиданий.

Колебания мировых цен на нефть и индийских цен на топливо никогда не были один к одному, поскольку формула для определения цен на топливо в Индии включает базовую ставку, основанную на международных ценах, внутренних налогах и других компонентах, включая фрахт.

Представитель Национального института государственных финансов и политики Лекха Чакраборти считает, что глобальная неопределенность, вызванная западными санкциями в отношении России и сбоями в цепочках поставок нефти, может усугубить проблему цен на топливо в долгосрочной перспективе.

«Правительству Индии требуется сознательный пакет мер политики, чтобы остановить инфляцию топлива, поскольку RBI не сможет остановить цены на топливо, а на карту поставлена репутация самого инфляционного таргетирования», - добавила она.

Напомним, на фоне начала 24 февраля ситуации в Украине мировые цены на нефть внезапно взлетели до 130 долларов. Цены на топливо выросли более чем на 50% в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Германия и Шри-Ланка. Жесткие санкции против России в связи со спецоперацией в Украине вызвали также резкий рост цен на топливо и проблемы с логистикой в Индии.