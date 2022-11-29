Ситуация в Экибастузе: в городе открыли 8 пунктов обогрева

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пункты обогрева в городе Экибастузе работают в школах и в городском досуговом центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате введения режима ЧС техногенного характера на территории города Экибастуза аким города сообщает об организации пунктов обогрева​ с обеспечением горячего питания и местами отдыха», - сообщили в акимате города.

По данным пресс-службы акима Павлодарской области, в Экибастузе приготовили 12 пунктов обогрева, но, исходя из количества обращений, поступающих от людей, в чьих домах нет тепла, действуют пока 8 из них.

«Граждане, получившие ущерб в случае ЧС, обращаются с заявлением в произвольной форме, на имя акима города Экибастуза, в которых указывают: данные заявителя (копию удостоверения личности), адрес фактического проживания, причину ущерба», - добавили в горакимате.

Заявления принимаются ежедневно, с 09:00 до 18:30, в восьми пунктах обогрева:

1) школа №17, улица Рабочая, 1;

2) школа №4, улица Абая, 84;

3) школа №23, улица Сатпаева, 24;

4) школа №36, улица Сатпаева, 23;

5) школа №22, улица Ауэзова, 54а;

6) школа №21, улица Петренко, 7;

7) ГЦК «Өнер», улица Ауэзова, 62а;

8) музыкальная школа, улица Ауэзова 55/1.

После регистрации заявления акимат проводит комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.

«При размораживании батарей либо отсутствии тепла в жилых помещениях необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата: +7(7187)740041;

+77002997806; ватсап: 87013387624; +77076279332. Телефон 112», - напомнили в администрации Экибастуза.

Фото: АО «Павлодарэнерго»