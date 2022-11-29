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    Ситуация в Экибастузе: в городе открыли 8 пунктов обогрева

    29 Ноября 2022, 16:55

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пункты обогрева в городе Экибастузе работают в школах и в городском досуговом центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате введения режима ЧС техногенного характера на территории города Экибастуза аким города сообщает об организации пунктов обогрева​ с обеспечением горячего питания и местами отдыха», - сообщили в акимате города.

    По данным пресс-службы акима Павлодарской области, в Экибастузе приготовили 12 пунктов обогрева, но, исходя из количества обращений, поступающих от людей, в чьих домах нет тепла, действуют пока 8 из них.

    «Граждане, получившие ущерб в случае ЧС, обращаются с заявлением в произвольной форме, на имя акима города Экибастуза, в которых указывают: данные заявителя (копию удостоверения личности), адрес фактического проживания, причину ущерба», - добавили в горакимате.

    Заявления принимаются ежедневно, с 09:00 до 18:30, в восьми пунктах обогрева:

    1) школа №17, улица Рабочая, 1;

    2) школа №4, улица Абая, 84;

    3) школа №23, улица Сатпаева, 24;

    4) школа №36, улица Сатпаева, 23;

    5) школа №22, улица Ауэзова, 54а;

    6) школа №21, улица Петренко, 7;

    7) ГЦК «Өнер», улица Ауэзова, 62а;

    8) музыкальная школа, улица Ауэзова 55/1.

    После регистрации заявления акимат проводит комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.

    «При размораживании батарей либо отсутствии тепла в жилых помещениях необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата: +7(7187)740041;

    +77002997806; ватсап: 87013387624; +77076279332. Телефон 112», - напомнили в администрации Экибастуза.

    Фото: АО «Павлодарэнерго»

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия
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