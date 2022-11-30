Ситуация в Экибастузе: найдено место большого порыва тепломагистрали на центральной улице

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области дал прогноз полностью стабилизировать ситуация к концу дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 домов на основной магистрали по улице Машхура Жусупа. Мы определили там место порыва – два свища. Сейчас там начинаются работы по устранению последствий этой аварии. Проблема была в том, что идет большой расход воды. Значит, в сети идет большое потребление воды. Значит, есть какой-то порыв. Но эта вода не выходила наружу, и мы искали, по сути проводили на одном участке, где, по нашему предположению, должен быть порыв, мы оттуда отошли на метров 300. И копали все эти три дня. И мы потом только добрались до двух свищей», - сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков журналистам.

По словам главы региона, теперь предстоит синхронизировать ТЭЦ. Сейчас тепловики будут проводить контрольное отключение для устранения этого порыва. На месте, где обнаружены свищи, стоят уже опытные тепловики, которые будут заниматься устранением и ликвидацией этих порывов. А. Скаков добавил, что именно эта точка – «главный вопрос», которым занимались эти три дня. Теперь известно место крупного прорыва тепломагистрали, и именно там мобилизованы все ресурсы.

«Мы планируем эту работу завершить сегодня. Мы планируем, что эту основную работу мы завершим до 15:00. К концу дня планируем полностью стабилизировать ситуацию. Обошли социальные объекты, больницы, роддома. Там температурный режим нормальный», - подчеркнул А. Скаков.

Со всеми жильцами и старшими по домам власти ведут работу. В Экибастузе продолжают работать пункты обогрева. Туда приходят нуждающиеся в согреве люди, там организовано питание. Но, как правило, они не остаются, возвращаются домой. Жильцы активно помогают, вместе с ремонтными бригадами ведут работы по устранению данной аварии, сказал аким Павлодарской области.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Видео пресс-службы акима Павлодарской области.

Фото: instagram.com/ete_ekb



