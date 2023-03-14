Ситуация с ЦЭНКИ: скандал на Байконуре прокомментировал министр цифрового развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информацию, связанную с арестом на имущество Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), прокомментировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ряде СМИ сообщили, что Казахстан якобы наложил на имущество дочерней структуры «Роскосмоса» ЦЭНКИ миллиардный арест и намерен взыскать сумму в размере 13,5 млрд тенге.

«Вопрос не в том, что арестовано, были определенные судебные процессы. Два предприятия - с одной стороны АО «СП Байтерек», а с другой стороны - ЦЭНКИ. У них были определенные судебные процессы в арбитражном суде МФЦА, по итогам которого МФЦА определенное решение вынесло. В итоге судебный исполнитель принимает свои действия, которые он обязан предпринимать по закону РК. Это не касается имущества всего комплекса Байконур и так далее, это касается ЦЭНКИ - его имущества на территории РК», - пояснил в кулуарах заседания Правительства Багдат Мусин.

Он уточнил, что сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако, это не значит, что решение принято окончательно.

«Будут дальше определенные судебные процессы. Скорее всего, и я думаю, что судебные органы примут правильное решение», - считает он.

Вместе с тем, Багдат Мусин ответил на вопрос, насколько правда, что Казахстан взыщет с дочерней компании «Роскосмоса» многомиллиардные деньги.

«Сейчас, насколько знаю, руководство предприятия ЦЭНКИ находится в Казахстане, они проводят переговоры с компанией и должны процедуры продолжены на уровне суда МФЦА. Судебное решение было о взыскании суммы, я не помню точно какой, где-то в районе 1 млрд тенге или 2 млрд рублей», - объяснил глава ведомства.



