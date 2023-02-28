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    Ситуация по коронавирусу в Казахстане стабильная – Минздрав

    28 Февраля 2023, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане стабильная. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По КВИ в целом ситуация стабильная. В сутки в среднем определяется около 100 случаев. Если по неделям смотреть, то по сравнению с прошлой неделей идет небольшой рост на 20%. Циркулирует также омикрон. Каких-то, скажем, новых симптомов врачи не регистрируют», - сообщила Ажар Гиният в кулуарах заседания Правительства.

    Она напомнила, что заболевание тяжело проходит у невакцинированных пациентов.

    «По стране в реанимации находятся семь человек: пожилого возраста, имеющие хронические заболевания и невакцинированные», - уточнила А. Гиният.

    На 28 февраля лечение от КВИ продолжает получать 1 631 человек, из них в стационарах находятся 113 пациентов, на амбулаторном – 1 518.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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