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    Ситуация на пограничном посту в ЗКО кардинально изменилась

    2 Октября 2022, 23:17

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пару дней назад на пограничном посту в ЗКО наблюдалась многокилометровая очередь, с российской стороны продавали втридорога продукты и бензин для желающих пересечь границу. Сегодня, второго октября, наблюдается абсолютно другая картина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «‎‎Мой ГОРОД».

    Корреспонденты портала побывали на пограничном пункте пропуска«‎‎Сырым» («Маштаково» со стороны РФ). Если пару дней назад с казахстанской стороны была очередь из фур длиной в семь километров, то сейчас она значительно сократилась - примерно два километра. Однако обочины дорог после такого скопления фур остались усыпаны бытовым мусором - ветром раздувает пустые бутылки и пакеты.

    Также у пограничного поста уменьшилось количество таксистов. Свои услуги могли предложить всего пару человек и с ценой у них неопределенности. Когда в первые дни наплыва людей с одного человека за путь от поста до Уральска брали по две тысячи рублей (чуть более 16 тысяч тенге), спустя пару дней цена сократилась вдвое.

    Журналисты поговорили с россиянином, который прибыл в ЗКО 29 сентября, сегодня он ждал своего товарища. Сейчас с российской стороны наблюдается только очередь из транзитных фур и порядка тридцати авто граждан Узбекистана.

    «28 сентября многие получили повестки на руки о мобилизации и уже, соответственно, никуда не выезжают. А те, кто не подлежит мобилизации, пересекают границу беспрепятственно», - рассказал мужчина.

    С казахстанской стороны очереди из легковых автомобилей нет.

    1 октября Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из РФ– в два-три раза выше обычного. При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек). За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Россия Граница
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