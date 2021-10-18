Ситуация, когда страна осталась без запасов топлива, не должна повториться - Магзум Мирзагалиев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе совещание по вопросам обеспечения дизельным топливом. Главе ведомства было доложено о текущей ситуации на внутреннем рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

По данным АО НК «КазМунайГаз», отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают в режиме максимальной загрузки. Производство основных видов нефтепродуктов ведётся с опережением утверждённого плана.

«В августе-сентябре в Казахстане зафиксирован аномальный рост потребления дизтоплива. Причиной стала ее низкая стоимость, которая спровоцировала отток продукта транзитными большегрузами. Сегодня ситуация фактически перешла в ручной режим управления. Министерством энергетики перед нами поставлена задача по скорейшей стабилизации рынка и обеспечению качественным топливом. Ежедневно на Шымкентском заводе вырабатывается около 5,5 тысяч тонн дизельного топлива, на Атырауском – около 4,4 тысяч тонн», - сообщил заместитель председателя правления национальной компании Данияр Тиесов.

З а 14 дней двумя заводами произведено 133 тысяч тонн дизельного топлива, что на 4 тысячи тонн больше плановых показателей. Всего за 9 месяцев этого года на трех НПЗ выработано 3,7 млн тонн дизтоплива.

Д. Тиесов также отметил, что заявки на уборочную кампанию за сентябрь полностью закрыты, при этом дизельное топливо реализовано аграриям по льготной цене.

Также главе ведомства в ходе совещания доложено, что в связи с текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов принято решение о переносе сроков ремонта Атырауского НПЗ на следующий год.

Всего за 9 месяцев текущего года на АНПЗ переработано 4 006 000 тонн нефти, произведено 1 168 276 тонн дизельного топлива , 935 738 тонн – автобензинов .

Министр энергетики, потребовал от руководителей нефтеперерабатывающих компаний обеспечения бесперебойной работы предприятий.

«Особо отмечаю, что первостепенной задачей руководства и коллектива НПЗ является надежное и стабильное функционирование завода. Можно называть разные причины сбоев в работе завода. Но подобная ситуация, когда страна осталась без запасов топлива, больше не должна повториться», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Глава ведомства также акцентировал внимание на вопросах качества дизельного топлива, реализуемого на АЗС.

«Прошу «КазМунайГаз» внести предложения по системе контроля качества горюче-смазочных материалов по всей цепочке поставок: от НПЗ до АЗС», - заключил министр.

По итогам совещания Магзум Мирзагалиев поручил национальной компании держать вопрос стабильной работы всех НПЗ, а также мер постоянного снабжения электричеством Атырауского НПЗ на постоянном контроле.

Ранее министр энергетики Магзум Мирзагалиев прокомментировал цены на дизтопливо, а также отметил, что объем его потребления достиг рекордных показателей в этом году.



