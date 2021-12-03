Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Ситуационный аналитический центр в агропромышленном комплексе начнет работать в 2022 году в РК

    3 Декабря 2021, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут современную национальную систему распространения знаний в сельском хозяйстве. Об этом сообщил глава МСХ РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В системе аграрной науки начата работа по решению проблем, связанных с внедрением в производство и коммерциализацией научных разработок, созданием современной национальной системы распространения знаний по опыту развитых стран. Также большое внимание уделяется повышению качества подготовки кадров за счет обновления образовательных программ, усиления практической направленности обучения», - сказал Ербол Карашукеев.

    В текущем году, по словам министра, программно-целевое финансирование аграрной науки на 2021-2023 годы составит 8,5 млрд тенге ежегодно (для сравнения, в 2015-2017 годах ежегодно достигалось 4,5 млрд тенге).

    «Кроме того, с начала следующего года в целях усиления аналитической работы министерства на базе Национального аграрного научно-образовательного центра начнет работу ситуационный аналитический центр в агропромышленном комплексе, а также будет внедрено отраслевое грантовое финансирование молодых ученых», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей