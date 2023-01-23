Систему «Сергек» запустили после тестовых испытаний в Таразе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Систему «Сергек» запустили в Таразе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в ходе еженедельного брифинга МВД, с 16 января 48 аппаратно-программных комплексов обеспечивают дорожную безопасность в Таразе, из них 35 - на линейных участках и 13 - на перекрестках.

Система фиксирует превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение линий дорожной разметки. Фиксация происходит в автоматическом режиме и после проверки сотрудником полиции - отправляется нарушителю.

«Скачать протоколы предписаний можно на сайтах erap-public.kgp.kz и egov.kz с помощью электронной цифровой подписи, а также в мобильном приложении Kaspi в разделе «Государственные услуги». В случае несогласия с правонарушениями, зафиксированными аппаратно-программными комплексами, нужно позвонить по номеру телефона, указанному в предписании», - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Таразе готовятся к запуску системы «Сергек» с 1 декабря.



