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    Систему сбора крупногабаритных отходов планируют запустить в Алматинской области

    27 Мая 2022, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматинской области обсуждает со Всемирным банком финансовую сторону проекта «Комплексная цифровая SMART-система управления коммунальными отходами Алматинской агломерации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день акиматом Алматинской области совместно со Всемирным Банком обсуждаются технические и финансовые параметры о возможности реализации данного проекта», - написал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, проектом предусматривается введение с помощью программного обеспечения автоматизированного коммерческого учета объемов образования коммунальных и крупногабаритных отходов.

    «Также предполагается организовать систему сбора крупногабаритных отходов, включая размещение специализированных площадок для их сбора и организации вывоза для дальнейшей переработки», - добавил глава Кабмина.

    Ранее сообщалось, что в целях повышения качества государственной отчетности по коммунальным отходам Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработана новая форма отчетности по инвентаризации отходов, которая содержит реквизиты лиц (БИН/ИИН, наименование физического и (или) юридического лица, договор сделки об отчуждении отходов (купли-продажи, мены, дарения или др.), от которых получены отходы и кому переданы, что позволит отслеживать передвижение отходов.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Алматинская область Экология Сенат Всемирный банк Конаев
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