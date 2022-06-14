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    Систему распознавания лиц установили в аэропорту и религиозных учреждениях Нур-Султана

    14 Июня 2022, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В аэропорту, религиозных учреждениях и в подземных переходах Нур-Султана установлена система распознавания лиц. Об этом сообщила на брифинге глава отдела Центра оперативного управления Лариса Чирва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На протяжении нескольких лет мы пытаемся использовать систему распознавания лиц. Есть определенные сложности с этим проектом, потому что он не везде срабатывает так четко, как нам хотелось бы. Система уже пилотировалась в аэропортах, религиозных учреждениях, где наблюдается достаточно четкое считывание лиц. Эти камеры работают в подземных переходах», - сказала глава отдела Центра оперативного управления Лариса Чирва.

    По словам спикера, система полностью не запущена, однако проходит хорошие тестовые режимы. Лариса Чирва считает, что ее нужно грамотно использовать. Она пояснила, что на вокзалах, в аэропорту система будет максимально работать.

    Ранее сообщалось, что систему распознавания лиц разрабатывают для Генпрокуратуры РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Безопасность
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