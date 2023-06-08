Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Систему мониторинга выбросов запустят в РК до декабря

    8 Июня 2023, 15:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу сообщил о планах по внедрению автоматизированной системы мониторинга выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается Экологического кодекса, мы изначально планировали внедрить автоматизированную систему мониторинга выбросов и начали исследования с 1 января 2023 года. Однако по объективным причинам Правительство отложило реализацию данной работы до декабря. Мы будем готовы ввести эту систему автоматического мониторинга и верификации в качестве пилотного проекта. Она будет на нефтегазовых, горнодобывающих и энергетических предприятиях», - сказал Мурат Нуртлеу на Международном форуме Астана.

    Как сообщалось ранее, до конца 2023 года на четырех технологических установках Атырауского НПЗ внедрят автоматическую систему мониторинга. Всего до конца 2028 года на предприятии реализуют, как минимум, пять проектов для улучшения экологической ситуации в Атырауской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Правительство РК Экология Международный форум Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами