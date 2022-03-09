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    Системообразующие компании Карагандинской области поддерживают местных производителей

    9 Марта 2022, 21:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Системообразующие предприятия Карагандинской области АО «АрселорМиттал Темиртау» и корпорация «Казахмыс» продолжают поддерживать товаропроизводителей региона. В областном акимате подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «АрселорМиттал Темиртау» в прошлом году работал с 44 местными предприятиями. В 2022 году их число вырастет до 56. Компания планирует обеспечить заказами товаропроизводителей региона на общую сумму 85 млрд тенге. Это на 5 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

    «Казахмыс» увеличит количество компаний области, с которыми будет сотрудничать, с 16 до 21. Корпорация закупит товаров и услуг у местных предприятий на 25 млрд тенге, что на 4,3 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

    На фоне кризисных явлений в мировой экономике вопросы поддержки отечественных производителей и развития местного содержания остаются одними из самых важных.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Казахмыс Карагандинская область Промышленность Экономика Регионы Казахстана Караганда
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