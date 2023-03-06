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    Системные проблемы в сфере земельных отношений выявила Антикоррупционная служба РК

    6 Марта 2023, 16:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала реализации проекта «Бизнеске жол» защищены права около 70 предпринимателей в вопросах аренды земель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    По данным Антикора, субъекты МСБ периодически сталкиваются с волокитой и необоснованными отказами при продлении сроков аренды на земельные участки. Антикоррупционная служба совместно с Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК провели анализ сферы земельных отношений, в ходе которых выявлены системные проблемы в сфере земельных отношений

    «Местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий, - сообщили в Антикоре. - Согласно ст. 12 Земельного кодекса таких полномочий у комиссии нет. Другой немаловажной проблемой является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления. Подобную практику акиматы объясняют нарушением арендаторами обязанностей по своевременному уведомлению о намерении заключить договор землепользования на новый срок. Между тем, в случае истечения срока аренды, временный возмездный землепользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок (п.2 ст.37 ЗК). В данном случае, добросовестный арендатор имеет право на продление срока договора без заключения комиссии».

    Также выявлена скрытая государственная услуга – составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством. Отсутствие регламента исключает принцип «одного окна» и способствует возникновению коррупционных рисков ввиду прямого контакта должностных лиц акимата и арендаторов земельных участков.

    В настоящее время по рекомендациям Антикоррупционной службы подобная неправомерная практика прекращена в Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях.

    «Также Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК в адрес местных исполнительных органов направлены четкие разъяснения, исключающие практику отказа в продлении аренды на земельные участки в связи с несвоевременным уведомлением. Указанное разъяснение позволит устранить нарушения прав и законных интересов добросовестных землепользователей, минимизировать коррупционные риски, а также сформировать единую практику предоставления земель», - пояснили в Антикоре.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бизнес Коррупция Земельный вопрос (законопроекты)
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