Система оплаты проезда обновится в автобусах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ТОО «City Transportation Systems» презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обновленная система включает в себя переход на онлайн-режим пополнения транспортных карт. Также станет доступна оплата банковскими картами.

Напомним, с 18 октября в столице на нескольких маршрутах общественного транспорта в пилотном режиме уже тестируется оплата проезда картой любого банка второго уровня от трех поставщиков.

В рамках пилота пассажир может произвести оплату с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона, оснащенного системой NFC. Для проведения транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором.

Отметим, что тестирование системы проходит на трех автобусах городского маршрута №61 и трех пригородных - №309, 310, 315.

К слову, пилотный проект позволит протестировать валидаторы оплаты проезда банковской картой различных поставщиков перед полноценным масштабированием на всех маршрутах.

«Важно отметить, что данные нововведения никак не скажутся на стоимости проезда, все тарифы останутся прежними. Кроме того, обновление системы будет осуществлено исключительно за счет инвестора, то есть бюджетные средства не задействуются. Основными критериями выбора разработчика для нас, в первую очередь, является комфорт пассажиров и безболезненность перехода на новую систему», - сказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

На сегодня среди поставщиков услуг представлены три компании - ТОО «Innoforce solutions» (Avtobys), ТОО «SMSBUS», консорциум «БПЦ Казахстан» и ТОО «Технодата». В ходе презентации они наглядно на валидаторах в автобусах продемонстрировали преимущества системы каждого из них.

К примеру, ТОО «Innoforce solutions» предлагает свое мобильное приложение Avtobys.kz, с помощью которого можно оплатить проезд в общественном транспорте инновационными и удобными способами: Bluetooth, QR, NFC, банковская карта. Bluetooth - уникальный и удобный дистанционный способ оплаты проезда, который в два клика позволяет оплатить за проезд не подходя к валидатору. Все разработки являются полностью отечественными без привлечения сторонних лицензий.

Система ТОО «SMSBUS» также является полностью казахстанской разработкой и имеет ряд способов оплаты: банковские карты, QR, NFC Apple Pay, Samsung Pay и др. Кроме того, данная разработка 100% поддерживает работу существующих транспортных карт.

Предлагаемая консорциумом «БПЦ Казахстан» и ТОО «Технодата» модернизация системы ЭСОП и диспетчеризации поддерживает способы оплаты проезда: банковская, транспортная карта, ApplePay/GooglePay, QR-код, а также через мобильное приложение на смартфоне. Предусмотрена поэтапная замена оборудования, исключающая любые неудобства для пассажиров, так как для них будут созданы условия одновременного применения существующего и нового оборудования.