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    • Система оценивания на уроках физкультуры может поменяться в РК

    7 Августа 2022 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских школах может поменяться система оценивания физической культуры. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время изменение оценивания на уроке физической культуры рассматривается рабочей группой в Национальном научно-практическом центре физической культуры», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» физическое воспитание проводится в общеобразовательных школах – не менее трех часов в неделю. Каждый третий час программы по предмету направлен на увеличение двигательной активности обучающихся (за счет расширения количества спортивных и подвижных игр).

    В соответствии с типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего образования, утвержденными приказом министра образования и науки от 18 марта 2008 года 125 (с дополнениями в пункт 15 приказа министра образования и науки от 09.02.2018 г. 47) проводится оценивание учебных достижений обучающихся 1-11 классов по предмету «Физическая культура».

    «Также на базе Национальной академии образования им. Алтынсарина ведется работа по внесению изменений и дополнений в учебную программу предмета «Физическая культура» для 5-9 классов, с учетом мнений педагогов и ученых. Оценивание обучающихся 1-11-х классов по предмету «Физическая культура» разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки «Об утверждении типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» с внесением изменений и дополнений в приказ министра образования и науки от 26 ноября 2019 года 509 (далее-Правила)», - добавил зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Спорт
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