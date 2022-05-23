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    Сирены прозвучат в Нур-Султане 24 мая

    23 Мая 2022, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проведут проверки системы оповещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

    «24 мая текущего года в 09:55 будет проведена проверка системы оповещения города Нур-Султана с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом радиовещания. Напоминаем, для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и т.д.) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке», - говорится в сообщении ДЧС.

    Жителей столицы просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Безопасность ДЧС
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