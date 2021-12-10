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    «Синтетику» изъяли полицейские у жителя Шымкента

    10 Декабря 2021, 15:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали жителя Шымкента за хранение «синтетики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Управление по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области поступила информация о том, что некий житель перевозит с собой наркотические средства. Получив сообщение, сотрудники УПН ДП ТО провели розыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого. Таким образом, оперативники задержали молодого человека возле одного из кафе Сайрамского района. При обыске полицейские изъяли у подозреваемого в кармане брюк 4 свертка с содержимым, похожим на наркотики.

    Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

    Согласно заключению, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками, общим весом около четырех граммов. Подозреваемый оказался жителем города Шымкент.

    В настоящее время по данному факту Сайрамским РУП проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Шымкент Борьба с наркотиками
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