«Синтетику» изъяли полицейские у жителя Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали жителя Шымкента за хранение «синтетики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Управление по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области поступила информация о том, что некий житель перевозит с собой наркотические средства. Получив сообщение, сотрудники УПН ДП ТО провели розыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого. Таким образом, оперативники задержали молодого человека возле одного из кафе Сайрамского района. При обыске полицейские изъяли у подозреваемого в кармане брюк 4 свертка с содержимым, похожим на наркотики.

Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Согласно заключению, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками, общим весом около четырех граммов. Подозреваемый оказался жителем города Шымкент.

В настоящее время по данному факту Сайрамским РУП проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям.