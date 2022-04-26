Синоптики сообщили о недостаточном уровне влаги на полях ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заключительный прогноз запасов влаги в почве к началу посевных работ опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Расчеты специалистов показывают, что влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед посевными работами ожидается на следующих уровнях: недостаточный – в Западно-Казахстанской области; удовлетворительный – в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях; от оптимального до удовлетворительного уровня – в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях; оптимальный – в Карагандинской и Алматинской областях.

Все агрометеорологические прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении и на сайте РГП «Казгидромет».