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    Синоптики сообщили о недостаточном уровне влаги на полях ЗКО

    26 Апреля 2022, 22:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заключительный прогноз запасов влаги в почве к началу посевных работ опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Расчеты специалистов показывают, что влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед посевными работами ожидается на следующих уровнях: недостаточный – в Западно-Казахстанской области; удовлетворительный – в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях; от оптимального до удовлетворительного уровня – в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях; оптимальный – в Карагандинской и Алматинской областях.

    Все агрометеорологические прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении и на сайте РГП «Казгидромет».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Казгидромет Сельское хозяйство Регионы Казахстана Погода Вода
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