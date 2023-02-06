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    Синоптики объявили штормовую погоду в восьми регионах РК 7 февраля

    6 Февраля 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем на юго-западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, центре Атырауской области ожидается сильный снег. На западе, на юге области низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный днем на большие части области порывы 15-20м/с. В городе Атырау днем ожидается временами сильный снег, низовая метель, ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    Днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

    На севере, западе Мангистаускойобласти ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на севере, востоке области 15-20 м/с.

    Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются ливневой дождь, гроза. На севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15- 20 м/с.

    На севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

    В городе Шымкенте в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Шымкент Погода Улытауская область
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