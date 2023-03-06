SIM-box оборудование, использованное в мошеннических схемах, изъяли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одно из звеньев телефонного мошенничества вычислили полицейские Алматы совместно с экспертами безопасности «Мобайл телеком сервис». «Офис» с оборудованием и тысячами телефонных карт располагался на балконе одного из домов в Ауэзовском районе мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительным данным, 34-летний гражданин М. занимался регистрацией SIM-карт, и в последующем продавал эти услуги для sms-хаба, находящегося на территории Российской Федерации.

Незаконные действия задержанного были вычислены в ходе проведения специалистами планового мониторинга сети, с целью выявления несанкционированных программно-аппаратных комплексов, используемых в мошенничестве.

«В частности, обращено внимание на подозрительную активность по использованию SIM-box машин, которые в последующем могли быть использованы в противоправных целях. Тысячи SIM-карт различных мобильных операторов, база данных с номерами телефонов и другие различные технические приспособления были изъяты. По данному факту начато досудебное расследование, – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Спикер также уточнил, что в ходе осмотра квартиры обнаружено оборудование SIM-box в количестве 12 штук с 432 слотами для SIM-карт в активном, рабочем состоянии, именуемое также как SIM-Bank или SIM-Array.

Кроме того, изъято около 500 новых SIM-карт, готовых к использованию, предположительно, в мошеннических схемах.

Иная информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующие презумпцию о невиновности, разглашению не подлежит.



