Силы воздушной обороны Казахстана переходят к новым методам боевой подготовки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году исполняется 30 лет со дня образования казахстанской армии. В основе армии три вида войск, один из них – это Силы воздушной обороны. Они были сформированы в 1998 году. О современном облике войск рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» главнокомандующий силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

– Нурлан Секенович, что из себя представляют Силы воздушной обороны на сегодняшний день, пройдя путь в 24 года?

– Все это время войска развивались, совершенствовалась штатная структура, система управления, инфраструктура воинских частей – пройден колоссальный путь развития и совершенствования. Проведена большая работа по укреплению обороноспособности страны. По новой модели созданы соединения войск противовоздушной обороны, отвечающие современным мировым угрозам. Усилена противовоздушная оборона важных объектов и городов республиканского значения. Обеспечена надежная защита воздушного пространства над столицей.

Ежегодно мы принимаем участие во всех проводимых учениях и тренировках как на территории страны, так и за ее пределами. На вооружение поступает новая техника. Мы ставим на крыло молодой летный состав, обучаем авиационных инженеров, готовим боевые расчеты войск противовоздушной обороны.

Силы воздушной обороны являются наиболее высокотехнологичным видом Вооруженных сил. Причина тому – современное вооружение – это новые летательные аппараты, средства автоматизированного управления войсками, современные и модернизированные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции. 90% наших воинских частей и подразделений несут круглосуточное боевое дежурство, осуществляя защиту воздушного пространства Казахстана.

- В связи с неспокойной геополитической ситуацией многие казахстанцы задаются вопросом: готов ли Казахстан к внешним угрозам. Об укреплении обороноспособности страны говорил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев…

- Да, учитывая требования, предъявляемые Президентом страны и министром обороны к развитию Сил воздушной обороны, мы реализуем задачи по поддержанию высокого уровня боевой готовности, перезагрузке и переходу к новым методам боевой подготовки.

Боевая учеба и служба по охране воздушного пространства для нас – непрерывный процесс. На постоянной основе ведется анализ вооруженных конфликтов, оцениваются действия и вооружение противоборствующих сторон. Мы делаем соответствующие выводы, вносим свои предложения руководству для качественного развития Сил воздушной обороны.

– Как оценивается боевая готовность сил воздушной обороны?

– Силы воздушной обороны принимают участие в различных учениях, в том числе, международных. Свою боевую готовность в условиях режима чрезвычайного положения показали экипажи военно-транспортной авиации. На самолетах С-295 осуществлялась переброска личного состава Сухопутных войск и специальных грузов для выполнения военнослужащими задач по дезинфекции, дежурства на блокпостах, патрулированию населенных пунктов. Силами военно-транспортной авиации на родину благополучно были эвакуированы наши соотечественники. Выполнялись специальные авиационные рейсы для доставки врачей и гуманитарных грузов из Китая.

Профессионализм наших экипажей был продемонстрирован во время гуманитарной акции «Жусан». Летчики совершали рейсы в Сирию, возвращая наших граждан домой. После обострения конфликта в Афганистане первые рейсы по возвращению этнических казахов были совершены опять же нашими пилотами.

– Какие учения проходят наши военнослужащие?

– В прошлом году Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, а также части и подразделения обеспечения принимали участие в более 50 различных тактических учениях. Это международные и межвидовые учения «Нерушимое братство», «Рубеж», «Мирная миссия», «Алтын жебе», «Боевое содружество», «Калкан», «Отпантау». Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-17 и Ми-171Ш впервые выполнили переброску на внешней подвеске артиллеристских гаубиц Д-30, 82-мм автоматических минометов «Василек» и легких автомобилей высокой проходимости. Самолетами военно-транспортной авиации было осуществлено десантирование военнослужащих спецподразделений и плавсредств в акваторию Каспийского моря парашютным способом, а вертолетами армейской авиации – с зависанием над водой.

Завершилось строительство аэродромного участка автомобильной дороги в Мангистауской области. Это позволило произвести посадку и взлет самолетов фронтовой, военно-транспортной авиации, а также разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.

В рамках комплексной проверки сил специальных операций «Алтын жебе» весной прошлого года экипажи армейской авиации на ударно-боевых вертолетах Ми-35М отрабатывали тактический способ полетов днем и ночью – «свободная охота». Этот способ нацелен на эффективный поиск и уничтожение условного противника.

В ходе учения с боевой стрельбой «Боевое содружество» на полигоне «Сарышаган» летными экипажами многофункциональных самолетов Су-30СМ впервые применены станции радиоэлектронных помех. Эта система поступает на вооружение в рамках масштабной программы модернизации и технического переоснащения. Она предназначена для защиты самолета от поражения современными и перспективными ракетами класса «поверхность-воздух» и «воздух-воздух». Особенно эффективна против ракет с активными радиолокационными системами самонаведения. Она создает активные помехи радиолокационным станциям самолетов, наземным и корабельным комплексам противовоздушной обороны.

- Какой техникой усиливаются Силы воздушной обороны?

- На вооружение войск противовоздушной обороны поступили новый зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э», модернизированные комплексы С-300ПС, радиолокационные станции «Нур» GM-403. После успешно проведенных практических испытаний зенитные ракетные комплексы переданы в воинские части войск ПВО и заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства Казахстана.

Кроме поставок модернизированных зенитных ракетных комплексов согласно заключенному с Российской Федерацией межправительственному договору планируется приобретение зенитного ракетного комплекса малой дальности ТОР-М2К.

В Военно-воздушные силы в ближайшей перспективе поступит новая авиационная техника – беспилотные летательные аппараты турецкого производства «ANKA», многофункциональные истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295 и А400М, а также комплексные тренажеры различных типов летательных аппаратов для более качественной наземной подготовки летного состава.

– Каково состояние авиапарка?

– Парк Военно-воздушных сил пополняется в соответствии с заключенными договорами и потребностями. Первые новые самолеты военно-транспортной, фронтовой авиации и вертолеты стали поступать на вооружение с 2015 года.

Авиационная техника своевременно проходит ремонт и модернизацию на заводах-изготовителях. Например, в 2021 году ВВС Казахстана пополнились модернизированными Су-27, а также учебно-боевыми самолетами L-39, на которых была проведена глубокая модернизация с заменой элементов.

В ближайшей перспективе ожидается поставка военно-транспортных самолетов, истребителей и беспилотных летательных аппаратов. Строительство воздушных судов – процесс не быстрый, поступление осуществляется по мере окончания всего цикла производства, включая заводские испытания.

– Как обстоят дела с кадрами? Где готовят специалистов для Сил воздушной обороны?

– В стране успешно функционирует Военный институт Сил воздушной обороны, где готовят молодые офицерские кадры для ВВС – летчиков и специалистов наземных служб. В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи готовят специалистов для войск противовоздушной обороны, автоматизированных систем управления, связи, специалистов защиты государственных секретов. При Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Елбасы открыта кафедра Сил воздушной обороны.

Кроме того, офицеры проходят профессиональную переподготовку на новые виды вооружения и военной техники в странах, производящих ее. Обретен некоторый опыт подготовки офицеров в странах, где обучение осуществляется по стандартам НАТО.

Успешно действует учебный центр, где обучают младших авиационных специалистов и специалистов войск ПВО.

– В каких операциях задействованы Силы воздушной обороны?

– Это секретная информация.

– Благодарю за беседу!