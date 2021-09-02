Силовую фазу учений «Каспий-Антитеррор-2021» провели в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК и Антитеррористическим центром государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) проведена силовая фаза совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ «Каспий-Антитеррор-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНБ РК.

2 сентября 2021 года в Актау Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и Антитеррористическим центром государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) проведена силовая фаза совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ «Каспий-Антитеррор-2021» (далее – САУ).

САУ «Каспий-Антитеррор-2021» проводилось в два этапа при координирующей роли АТЦ СНГ и было нацелено на повышение готовности органов безопасности, специальных служб и других силовых структур стран Содружества совместно противодействовать террористическим вызовам и угрозам. В учении приняли участия спецслужбы восьми государств СНГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана).

В ходе первого этапа учения, проходившего в период с 23 по 26 августа 2021 года, компетентными органами проводились мероприятия в отношении учебных объектов оперативной заинтересованности.

Спецслужбами отработано более 50 вводных, проведено 155 проверок, по результатам которых на территориях государств Содружества выявлены и задержаны все члены учебных террористических групп. Готовящиеся ими террористические акты пресечены, преступные связи – установлены, а орудия преступления изъяты.

Отработаны алгоритмы взаимодействия подразделений органов безопасности и спецслужб государств Содружества при проведении ими согласованных оперативно-розыскных мероприятий по установлению и нейтрализации лиц, готовящих террористические акты на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли государств-участников СНГ.

В процессе работы активно задействовались информационные системы коллективного пользования органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств Содружества:

- Специализированный банк данных АТЦ СНГ;

- Международный банк данных по противодействию терроризму;

- Объединенный банк данных органов безопасности и специальных служб государств СНГ;

- Объединенный банк данных дактилоскопической информации СНГ (ОБДИ).

В ходе второго этапа учения на территории Республики Казахстан под руководством республиканского оперативного штаба по управлению антитеррористической операцией отработаны задачи по организации планирования сил и средств, а также поддержания устойчивого и непрерывного управления органами и подразделениями в условиях проведения антитеррористических мероприятий.

С привлечением специальных подразделений ССН «А» и ПС КНБ, «Беркут» Национальной гвардии, «Сункар» МВД, сил специальных операций МО Республики Казахстан и ЦСН ФСБ России проведены оперативно-боевые мероприятия по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на объектах «Буровая установка» и «Корабль Каnysh Satpayev» в акватории морского порта «Актау». Подразделениями МЧС Республики Казахстан продемонстрированы действия по ликвидации последствий террористического акта.

По итогам учения «Каспий-Антитеррор-2021» руководством Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Антитеррористического центра государств-участников СНГ дана положительная оценка действиям всех задействованных подразделений. Цели учения достигнуты.

САУ компетентных органов государств-участников СНГ являются важной составляющей системы практического взаимодействия стран Содружества. Их основной целью является повышение готовности органов безопасности, специальных служб и других силовых структур государств-участников СНГ совместно противодействовать террористическим вызовам и угрозам. Правовой основой их проведения в СНГ являются Положение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств и Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, принимаемая на три года.

Начиная с 2001 года, под эгидой АТЦ СНГ организовано 16 учений, тематика каждого из которых была сформирована с учетом состояния, динамики и тенденций распространения террористических угроз в государствах Содружества и других регионах мира.

На территории Казахстана учения проходят в четвертый раз («Каспий-Антитеррор-2005», «Байконур-Антитеррор-2007», «Жетысу-Антитеррор-2014», «Каспий-Антитеррор-2021»).